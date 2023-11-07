Председатель СК России поручил представить доклад о совершении противоправных действий группой лиц в Свердловской области

В социальных сетях размещена информация о том, что в городе Нижнем Тагиле группа агрессивно настроенных лиц применила физическое насилие и совершила иные противоправные действия в отношении нескольких молодых людей и одной девушки.
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