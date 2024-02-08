Минэкономразвития: закон о «потерянных» акционерах примут в России в 2024 г

РИАМО - 8 фев. Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что в текущую парламентскую сессию может быть принят закон, который позволяет компаниям приостанавливать рассылку корреспонденции и выплату дивидендов акционерам, длительное время не выходящим на связь, сообщает РБК.