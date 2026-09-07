Рабочий день в России стал короче

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В период с января по июль средняя фактическая длительность рабочего дня в России составила 7,39 часа, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.
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