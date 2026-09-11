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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский об идее проводить серию буллитов до игры: «Это только обсуждение. Мы работаем над тем, как улучшить игру, добавить зрелищности. Буллиты – это всегда интересно»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об идее проводить буллитные серии до начала матчей.

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