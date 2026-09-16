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«Безалаберность сопутствует человечеству»: биолог назвала возможную причину появления псевдобешенства в «Мультикане-8», из-за которого умирали собаки

«Безалаберность сопутствует человечеству»: биолог назвала возможную причину появления псевдобешенства в «Мультикане-8», из-за которого умирали собаки

Россельхознадзор обязал изъять 20-ю серию вакцины из оборота и уничтожить ееВирус болезни Ауески мог проникнуть в вакцину «Мультикан-8» в результате человеческого фактора.

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