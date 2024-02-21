Обалденный пирог 6 стаканов! Всё смешал и в духовку! Просто и очень вкусно!

Ингредиенты: (у меня стакан 200 мл) Мука — 130 грамм (1 стакан) Манка — 160 грамм (1 стакан) Сахар — 160 грамм (1 стакан) Кокосовая стружка — 80 грамм (1 стакан) Кефир — 200 мл (1 стакан) Подсолнечное масло — 200 мл (1 стакан) Яйцо — 1 шт Ванильный сахар — 1 ст.
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