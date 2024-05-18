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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Родина Медиа» и Fight Nights откроют заключительный день пятого тура Медиалиги

18 мая, суббота «Родина Медиа» – Fight Nights – 11:30 «Родина Медиа» (стартовый состав): Сухоносов, Макеев, Поникаров, Мурадов, Степанов, Абоубакар, Ндонгмо, Бидловский, Прокоп, Шленкин, Гооге.

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