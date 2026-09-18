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Две сахалинские рыбачки поймали тунца весом 285 килограмм

Две сахалинские рыбачки поймали тунца весом 285 килограмм

Две женщины поймали на Сахалине огромного тунца рекордной массы — вес рыбы составил 285 килограмм. Об этом сообщил ТАСС .

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