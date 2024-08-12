В Испании строители нашли сокровища

В Испании рабочие, прокладывающие газопровод в северной Кордове, обнаружили тайник со свинцовыми слитками римской эпохи, что проливает новый свет на торговлю империей токсичным металлом, которая, по мнению некоторых, может быть связана с ее падением.
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