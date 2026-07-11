Правительство направит более 4,3 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя

Сотрудников туриндустрии Крыма и Севастополя поддержит Правительство РФ.Туристические компании Крыма и Севастополя, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за действий вооруженных сил Украины, получат финансовую поддержку от государства.