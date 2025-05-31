Realtek рассматривает SSD с новым контроллером PCIe 5.0 x4 без DRAM

Realtek обычно ассоциируется с аудио-, мультимедийными и сетевыми контроллерами для бюджетных ПК, но в течение нескольких лет компания пытается выйти на рынок контроллеров SSD, бросая вызов устоявшимся игрокам.
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