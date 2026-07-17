Ротенберг выступил на форуме «Российская креативная неделя»: «Важно создавать модели с национальными ценностями. Уход зарубежных брендов в хоккее позволил занимать нишу своими продуктами»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг принял участие в пленарном заседании «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя – 2026».
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