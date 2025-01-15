Baza опубликовала переговоры пилотов с диспетчерами перед катастрофой самолета AZAL

На борту воздушного судна находились 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 удалось спасти.У самолёта, разбившегося в казахстанском Актау 25 декабря 2024 года, был потерян сигнал GPS, в него могла попасть птица, а внутри - взорваться кислородный баллон.