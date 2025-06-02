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Царьград

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Emirates пересмотрит рейсы в Россию из-за угрозы беспилотников

Emirates пересмотрит рейсы в Россию из-за угрозы беспилотников

Президент авиакомпании Emirates, Тим Кларк, заявил о возможной корректировке расписания рейсов в Россию из-за угроз беспилотников.

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