Белал Мухаммад оценил серию побед Махачева в UFC

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад восхитился серией побед русского бойца Ислама Махачева. Махачев проведет защиту титула 16 августа в Филадельфии на арене «Эксфинити Мобайл», где его соперником станет Гэрри, имеющий 21 победу.
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