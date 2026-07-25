Безопасность на каникулах: в лагере «Звёздный» прошёл урок ПДД от Госавтоинспекции

Безопасность на каникулах: Госавтоинспекция провела урок ПДД в лагере «Звёздный». 23 июля 2026 года сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери совместно с мобильной лабораторией безопасности провели профилактическое занятие для ребят третьей смены в загородном оздоровительном лагере «Звёздный».
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