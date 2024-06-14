Путин подписал указ о перестановках в руководстве Росархива

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Костоглода заместителем руководителя Росархива, а Андрея Юрасова — статс-секретарем — заместителем руководителя Росархива, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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