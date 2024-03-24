Владельцы "Крокус сити холл" заявили, что здание восстановят

Спасательная операция на месте трагедии в Красногорске завершена, поисковая продолжается.Владельцы здания "Крокус сити холл" Араз и и Эмин Агаларовы заявили, что здание концертного зала будет восстановлено.
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