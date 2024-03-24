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Владельцы "Крокус сити холл" заявили, что здание восстановят

Владельцы "Крокус сити холл" заявили, что здание восстановят

Спасательная операция на месте трагедии в Красногорске завершена, поисковая продолжается.Владельцы здания "Крокус сити холл" Араз и и Эмин Агаларовы заявили, что здание концертного зала будет восстановлено.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Собственникам вначале надо ответить перед законом. И кто потом будет ходит в то здание?
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14 час.

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