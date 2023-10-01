В США назвали шоком отказ Вашингтона помогать Киеву

Отказ Украине в деньгах станет шоком не только для Киева, но и для европейских лидеров. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти внес в Конгресс законопроект, в котором не прописан пункт о финансовой помощи Украине.
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