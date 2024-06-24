Кулинар Кочилас рассказала, какие продукты помогают грекам жить до 100 лет

Перечень состоит из 11 продуктов Руководитель греческой кулинарной школы и автор более 10 книг о местной кухне Диана Кочилас рассказала, какая пища помогает грекам жить до ста лет, передает «Бриф 24», ссылаясь на портал incrussia.
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