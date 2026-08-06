Сергей Бурунов рассказал HELLO! о роли в фильме «Отцовский клуб» и размышлениях об отцовстве

На съёмочной площадке фильма «Отцовский клуб» режиссёра Владимира Котта собрался звёздный актёрский состав: Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Юрий Насонов, Макар Хлебников и Елена Яковлева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии