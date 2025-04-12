Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Солдаты ВСУ продали вывезенные иконы из курского монастыря

Солдаты ВСУ продали вывезенные иконы из курского монастыря

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили и выставили на продажу иконы и другие ценности из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на насельника обители иеромонаха Мелетия.

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