Солдаты ВСУ продали вывезенные иконы из курского монастыря

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) похитили и выставили на продажу иконы и другие ценности из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на насельника обители иеромонаха Мелетия.
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