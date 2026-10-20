Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Сергей Гунеев/РИА НовостиРоссийская угроза для европейских политиков стала «спасательным кругом» во внутренних делах, на которую можно списать все промахи.
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