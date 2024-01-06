В Politico назвали возможными событиями года срыв выборов в США и войну с КНР

Global Look Press/Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/ В 2024 году вероятен срыв президентских выборов в США и война Вашингтона с Китаем, говорится в прогнозе издания Politico со ссылкой на опрошенных экспертов.
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