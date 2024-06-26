Брэд Питт решил помириться с Анджелиной Джоли из-за детей

Актёр надеется, что это поможет восстановить отношение с детьми.Брэд Питт принял решение помириться с экс-супругой Анджелиной Джоли после того, как встретил День отца без детей, к тому же Шайло, дочь Бреда и Джоли, решила отказаться от приставки Питт в своей фамилии.