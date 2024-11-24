Православные 25 ноября отмечают день иконы Божией Матери «Милостивая»

Сердца православных христиан наполняются благоговением при взгляде на святые образы Богородицы. Каждый лик Пресвятой Богоматери — это не просто икона, а глубоко символичный образ, несущий утешение, надежду и защиту.
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