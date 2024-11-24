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Православные 25 ноября отмечают день иконы Божией Матери «Милостивая»

Православные 25 ноября отмечают день иконы Божией Матери «Милостивая»

Сердца православных христиан наполняются благоговением при взгляде на святые образы Богородицы. Каждый лик Пресвятой Богоматери — это не просто икона, а глубоко символичный образ, несущий утешение, надежду и защиту.

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