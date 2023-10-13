В Следственном департаменте МВД России завершено расследование резонансного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого обвиняются в хищениях под видом брокерской деятельности

«Следователями Следственного департамента МВД России завершено расследование резонансного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого более 10 лет совершали многочисленные хищения денежных средств граждан под видом осуществления брокерской деятельности финансовой группой QBF.
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