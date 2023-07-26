Советник Соскин заявил, Зеленский продлил военное положение, чтобы избежать выборов президента

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube обрушил на президента Украины Владимира Зеленского громы и молнии, после того, как он предложил Верховной раде законопроект о продлении военного положения и всеобщую мобилизацию.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube обрушил на президента Украины Владимира Зеленского громы и молнии, после того, как он предложил Верховной раде законопроект о продлении военного положения и всеобщую мобилизацию.
Свежие комментарии