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Комиссии при переводе денег между своими счетами отменят с 1 мая

Комиссии при переводе денег между своими счетами отменят с 1 мая

Россияне с 1 мая смогут без комиссий переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Такое заявление в беседе с агентством «Прайм» сделала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

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