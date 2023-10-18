Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где он должен принять участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», сообщили в пресс-службе Кремля.