Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где он должен принять участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь», сообщили в пресс-службе Кремля.
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