Депутат Госдумы Певцов связал идеологию потребления с нежеланием россиян иметь детей

Российские мужчины и женщины отказываются заводить детей из-за влияния западного общества и идеологии потребления, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов.
Российские мужчины и женщины отказываются заводить детей из-за влияния западного общества и идеологии потребления, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов.
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