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Российские саперы в Таджикистане остановили наступление «противника» с помощью огненного вала

Российские саперы в Таджикистане остановили наступление «противника» с помощью огненного вала

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты.

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