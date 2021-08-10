Российские саперы в Таджикистане остановили наступление «противника» с помощью огненного вала

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты.
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