Бастрыкин поручил проверить данные о нападении на журналистов в Рязани

Речь идет о корреспонденте и операторе программы «Малахов». Журналисты приехали в Рязань, чтобы снять интервью с дядей одного из героев выпуска – программа была посвящена мальчику, которого 24 года назад пытались продать родственники.
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