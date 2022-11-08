Рассказовский район посетили врачи Тамбовской областной больницы

Напомним, в областную консультативно-диагностическую поликлинику поступило новое оборудование, которое позволяет врачу-урологу проводить высокоточную диагностику новообразований предстательной железы – трансректальную биопсию под контролем УЗИ.
Напомним, в областную консультативно-диагностическую поликлинику поступило новое оборудование, которое позволяет врачу-урологу проводить высокоточную диагностику новообразований предстательной железы – трансректальную биопсию под контролем УЗИ.
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