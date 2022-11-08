Новости Тамбова

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Как то давно,  мой сын не понял правило и задачку по физике, подошел ко мне, папа помоги (я знал физику на 55555 с +)...В России хотят ус...
  • Nik Nik
    Появятся снова те же лица что были и рыбаками и сталеварами только теперь скажут что это обычные россияне...и даже не...Путин намерен лич...
  • Лев Нецветаев
    И как это он ЛИЧНО пообщается? С кем? "Чтобы услышать их..." Только сейчас?Путин намерен лич...

Рассказовский район посетили врачи Тамбовской областной больницы

Рассказовский район посетили врачи Тамбовской областной больницы

Напомним, в областную консультативно-диагностическую поликлинику поступило новое оборудование, которое позволяет врачу-урологу проводить высокоточную диагностику новообразований предстательной железы – трансректальную биопсию под контролем УЗИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх