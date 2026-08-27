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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Аспиналл: «Я не ухожу из UFC. Мы ежедневно общаемся с их представителями»

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл опроверг слухи об уходе из промоушена. «Я не ухожу из UFC. Ни в одном из интервью я не говорил ничего подобного.

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