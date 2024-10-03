7 самых обычных вещей в российской квартире, которые удивляют китайца

Многое гостю из Поднебесной нужно будет объяснить особо. фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ российских вузах становится все больше китайских студентов, растет и количество туристов из Поднебесной в Москве и Санкт-Петербурге.
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