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7 самых обычных вещей в российской квартире, которые удивляют китайца

7 самых обычных вещей в российской квартире, которые удивляют китайца

Многое гостю из Поднебесной нужно будет объяснить особо. фото: Shutterstock/Fotodom.ruВ российских вузах становится все больше китайских студентов, растет и количество туристов из Поднебесной в Москве и Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
тонкий намёк🤫 на Толстое обязательство🧐
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19 час.
Андрей Тимохин
Да пусть уже удивляются дальше,чего нам то заглядывать в их зад.
Ответить
19 час.

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