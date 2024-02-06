Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на низких высотах над Россией расширяется, и это происходит в том числе на опасных направлениях, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий в интервью РИА Новости .