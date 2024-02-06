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Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на низких высотах над Россией расширяется, и это происходит в том числе на опасных направлениях, сообщил заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий в интервью РИА Новости .

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