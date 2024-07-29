Чем коронавирус отличается от простуды, главные симптомы

С появлением множества штаммов коронавируса его диагностика стала сложной задачей. Разграничить COVID-19 от обычной простуды, вызванной кондиционером в офисе или другими факторами, можно, опираясь на характерные признаки и симптомы.
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