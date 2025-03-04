Илон Маск призывает Владимира Зеленского уйти из власти и уехать из Украины в нейтральную страну.Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть пост, уйти из власти и перебраться в нейтральное государство.
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