В Бурятии обнаружили два случая заболевания корью

В Бурятии официально подтвердили информацию о случаях заболевания кори.«Информ Полис online» со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что в селе Тамир Кяхтинского района лабораторные тесты дали положительный результат.
В Бурятии официально подтвердили информацию о случаях заболевания кори.«Информ Полис online» со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что в селе Тамир Кяхтинского района лабораторные тесты дали положительный результат.
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