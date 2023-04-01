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В Бурятии обнаружили два случая заболевания корью

В Бурятии обнаружили два случая заболевания корью

В Бурятии официально подтвердили информацию о случаях заболевания кори.«Информ Полис online» со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что в селе Тамир Кяхтинского района лабораторные тесты дали положительный результат.

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