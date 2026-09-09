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Регионы России

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МТС запустила оплату по QR-кодам в Перу и Боливии через приложение «Мой МТС»

МТС запустила оплату по QR-кодам в Перу и Боливии через приложение «Мой МТС»

Компания МТС объявила о запуске для физических лиц возможности оплаты товаров и услуг в Перу и Боливии по QR-кодам национальных платежных систем с помощью приложения «Мой МТС».

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