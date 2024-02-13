Россиянина Тордена осудили в Финляндии за нарушение запрета на въезд в Шенген

РИАМО - 13 фев. Российского гражданина Воислава Тордена (ранее - Ян Петровский), подозреваемого в военных преступлениях на Украине, признали виновным в Финляндии за нарушение запрета на въезд в страны Шенгена и приговорили к 40 дням тюремного заключения, передает ТАСС.
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