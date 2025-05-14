Волонтеры Заинска отмечены благодарственным письмом за помощь Курской области

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной Заинский цех по изготовлению маскировочных сетей Масксети «Zаинск с Vами» посетил представитель ассоциации «Олимпиец», размещающейся в пункте временного размещения беженцев из приграничных районов Курской области.
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