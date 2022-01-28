Бывшего начальника бюро Сарапульского электрогенераторного завода осудили за коммерческий подкуп

Сарапул. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Сарапульского городского суда в отношении бывшего начальника бюро внешней комплектации отдела материально-технического обеспечения №100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Андрея Новикова.
Сарапул. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Сарапульского городского суда в отношении бывшего начальника бюро внешней комплектации отдела материально-технического обеспечения №100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Андрея Новикова.
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