SUSANIN

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Бывшего начальника бюро Сарапульского электрогенераторного завода осудили за коммерческий подкуп

Бывшего начальника бюро Сарапульского электрогенераторного завода осудили за коммерческий подкуп

Сарапул. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Сарапульского городского суда в отношении бывшего начальника бюро внешней комплектации отдела материально-технического обеспечения №100 АО «Сарапульский электрогенераторный завод» Андрея Новикова.

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