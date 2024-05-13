Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Дания поставит Украине первые американские истребители F-16 в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.