Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Дания поставит Украине первые американские истребители F-16 в течение месяца. Об этом заявила премьер-министр этой страны Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.

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