За чем следить инвестору на этой неделе

На российском рынке в последнее время преобладают умеренно оптимистичные настроения, чему способствуют позитивная динамика зарубежных фондовых площадок, высокие цены на нефть, относительно слабый рубль, а также неплохие корпоративные новости, «подогревающие» отдельные бумаги, сообщили аналитики ФГ «Финам».