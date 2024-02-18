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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

На российском рынке в последнее время преобладают умеренно оптимистичные настроения, чему способствуют позитивная динамика зарубежных фондовых площадок, высокие цены на нефть, относительно слабый рубль, а также неплохие корпоративные новости, «подогревающие» отдельные бумаги, сообщили аналитики ФГ «Финам».

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