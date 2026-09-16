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Новая вакцина от рака почти вдвое увеличила продолжительность жизни

Новая вакцина от рака почти вдвое увеличила продолжительность жизни

В основе новой вакцины криогель – мягкий материал с сетью взаимосвязанных пор. Материал обладает эффектом памяти формы: его можно сжать и ввести через иглу шприца, после чего он снова принимает исходную форму.

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