Новая вакцина от рака почти вдвое увеличила продолжительность жизни

В основе новой вакцины криогель – мягкий материал с сетью взаимосвязанных пор. Материал обладает эффектом памяти формы: его можно сжать и ввести через иглу шприца, после чего он снова принимает исходную форму.
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