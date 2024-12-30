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«Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

«Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память жертв одного из самых массированных обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшего ровно год назад — 30 декабря 2023 года.

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