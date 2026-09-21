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Татар-информ

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Из-за повышенного спроса увеличат поставки сахара и муки на ярмарки в Татарстане

Из-за повышенного спроса увеличат поставки сахара и муки на ярмарки в Татарстане

За два ярмарочных дня в Татарстане реализовано сельхозпродукции на 217,1 млн рублей. На второй неделе будут увеличены поставки мяса птицы, колбасных изделий, капусты и других овощей, молочной продукции.

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