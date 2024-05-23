Мы с приветом для двух расчетов БПЛА ВСУ, что были срисованы в этих домах. Краснополь - страшная сила.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мы с приветом для двух расчетов БПЛА ВСУ, что были срисованы в этих домах. Краснополь - страшная сила.
Свежие комментарии